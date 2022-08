Affaire conclue : Julien Cohen annonce une grande nouvelle sur son compte Instagram

En décembre dernier, Julien Cohen quittait Affaire conclue. Le brocanteur avait tourné 1557 émissions durant 4 ans et demi. Et il a finalement lancé son nouveau projet.

Et sur son compte Instagram, l’ex-acheteur "d’Affaire conclue" explique son nouveau projet : un magazine dédié à la brocante, intitulé " Chineur d’histoire ". Il y donne ses bons conseils pour chiner, partage ses leçons de vie, ses passions, ses découvertes, tout ce qui est indispensable pour trouver de sacrées pépites et réaliser de bonnes affaires. Son but est de permettre à tout le monde de plonger dans l’univers de la brocante. Le magazine "Chineur d’histoire" sortira le 29 août. Et pour ceux qui le souhaitent, Julien Cohen vous partage ses astuces, ses conseils pour éviter les arnaques durant 8 jours, grâce à sa newsletter.