"Affaire conclue for Life" : vendez un objet au profit de Viva for Life

L’opération Viva for Life a pour mission de sensibiliser le public à la question de la pauvreté infantile, ainsi que de financer les associations qui accompagnent les jeunes enfants de 0 à 6 ans et les familles vivant sous le seuil de pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus d’infos sur la cause de Viva for Life sur vivaforlife.be