"Affaire conclue" : Diane Chatelet dévoile le visage de son mari sur Instagram

Malgré son emploi de temps bien chargé, elle et son mari trouvent cependant toujours du temps pour leurs deux filles. "On s’organise pour avoir du temps, au moins qualitatif, avec ses enfants. C’est vrai que mes filles sont en bas âge, 4 ans et 19 mois, elles ont vraiment besoin de leurs parents. Mon mari prend le relais dès lors que je ne suis pas là. Elles sont très entourées. On s’organise pour avoir de bons moments en famille" expliquait-elle ainsi en 2020.