«Affaire conclue» déménage dans de nouveaux studios d’enregistrement

Ce lundi 27 février, l’équipe de "Affaire conclue" fait son grand retour dans un tout nouveau décor.

Voilà plus de cinq ans, les téléspectateurs découvraient "Affaire conclue", une émission de vente aux enchères présentée par Sophie Davant qui a très vite rencontré un grand succès auprès du public.

Jusqu’ici, l’émission était tournée dans les ateliers Christofle de Saint-Denis, une ancienne usine d’orfèvrerie dont l’aspect historique s’accordait assez bien avec la thématique de "Affaire conclue". Mais à partir de ce lundi 27 février, les acheteurs se retrouveront dans un autre décor, celui d’un hangar de plus de 2000 mètres carrés à Aubervilliers.

En effet "les ateliers Christofle étaient promis à la vente et à la reconfiguration depuis notre arrivée", raconte le directeur des programmes Renaud Lahard. Dès le départ, la production savait donc qu’elle devrait un jour ou l’autre plier bagage. Et si dans un premier temps elle a cherché à s’installer dans un autre bâtiment historique, elle a finalement opté pour la solution la plus simple d’un point de vue pratique : un entrepôt suffisamment large pour accueillir n’importe quel décor.