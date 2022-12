"Affaire conclue" change de décor

Après six saisons, c’est donc une page qui se tourne pour l’émission avec ce changement de décor. Dans la description de sa publication, Caroline Margeridon parle d’un changement prévu pour la rentrée mais sans que plus d’informations ne filtrent. On sait l’acheteuse particulièrement active sur les réseaux sociaux donc il ne faudra sans doute pas trop de temps pour avoir quelques images de sa part de ce nouveau lieu de tournage. Dans tous les cas, celle qui a rencontré un candidat de la "Star Academy" avant sa participation à l’émission promet que les prochaines émissions seront remplies de nouvelles bagarres et d’acheteurs intéressants. De quoi animer les émissions de cette fin d’année avant de découvrir le nouveau plateau en 2023.

“Affaire conclue”, du lundi au vendredi à 14h25 sur La Une et en replay sur Auvio.