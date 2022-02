Affaire conclue : Caroline Margueridon et Anne-Catherine Verwaerde en duel pour un magnifique tour de cheminée

La bataille commence à 50€. Très vite, Caroline et Anne-Catherine enchérissent en même temps à 200€. Anne-Catherine surenchérit à 300€. Rapidement, Caroline s’y oppose et lui rétorque : " Non, tu ne vas pas le peindre ! " et propose 340€, ce à quoi Anne-Catherine lui répond : " 350€ et je fais ce que je veux ! ".

Toujours fermement décidée à transformer ce tour de cheminée en console, Caroline propose une offre à 360€ et lui dit : " Non, non, tu ne fais pas ce que tu veux ! " et elle augmente sa mise à 400€.

Anne-Catherine est vraiment décidée à peindre ce superbe meuble.

Mais Caroline ne lâche rien. Terriblement motivée, elle monte à 460€.

Les enchères vont bon train : 490€, 530€, 580€… Caroline annonce une ultime offre à 600€ et Anne- Catherine décide finalement de se coucher. Caroline remporte enfin ce fameux tour de cheminée en acajou pour une valeur de 600€.

Lucas, très content de la vente, explique : le prix est cohérent avec ce que je m’attendais, je participerai volontiers à une prochaine émission.

Vu la différence entre la somme estimée et la somme empochée, on n’en doute pas…

