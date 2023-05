Affaire conclue : Caroline Margeridon se confie sur son rôle de mère célibataire et sur sa relation avec ses enfants

Interrogée par un journaliste du magazine Gala, Caroline Margeridon, une des antiquaires du programme "Affaire conclue", a évoqué sa rupture avec son mari et l’éducation de ses deux enfants, âgés aujourd’hui de 24 et 25 ans.

Dans une interview parue ce jeudi 4 mai dans le magazine Gala, Caroline Margeridon s’est confiée sur son rôle de maman. Aux côtés de son fils Alexandre, 24 ans, et de sa fille Victoire, 25 ans, elle révèle avoir dû les élever seule après s’être séparée de son mari infidèle. Une situation difficile, qui l’a amenée à adopter une posture très autoritaire vis-à-vis de ses enfants.

"Mon éducation avec mes bébés est une réponse à ce que j’ai vécu" explique-t-elle ainsi, "je suis hyper complice avec eux mais ils connaissent très bien la règle de 1, 2, 3… et je n’ai jamais dépassé le '2' !"

Et Alexandre le confirme : "Elle sait se montrer dure, intransigeante sur des valeurs essentielles. Le travail, le respect, les fréquentations. Plus jeune, j’avais même peur d’elle. Quand elle me hurlait dessus, je n’en menais pas large".