Affaire conclue : Caroline Margeridon explose le record de vente !

L’objet n’est autre qu’une sculpture en bronze d’Arman, celle-ci avait été estimée à 13 500 euros. Cependant, c’est pour une somme avoisinant le triple que Caroline Margeridon, à l’issue d’une belle bataille avec son confrère, l’acheteur Clément Auger, obtient gain de cause en proposant 39 000 euros. "J’ai perdu deux kilos ! Ça tombe bien, on sort des fêtes et j’en avais besoin", a-t-elle déclaré après avoir gagné l’objet. Le vendeur quant à lui, plus que satisfait de sa vente, a déclaré : "Avec ma femme, on n’a pas eu de voyage de noces donc on va essayer de s’en faire un bien où ma femme avait envie."

Après cette vente extraordinaire, Sophie Davant, la présentatrice de l’émission dont deux nouveaux épisodes sont diffusés sur La Une tous les jours à 13h40, a souligné que cette somme était un nouveau record de vente dans l’émission ! Vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur Auvio !