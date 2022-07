Affaire conclue : Aurore Morisse revient sur les révélations de Pierre-Jean Chalençon

Dans une interview pour l’émission Show Buzz, le talk média de Sudinfo, Aurore Morisse, l’acheteuse liégeoise pour Affaire Conclue, revenait sur les révélations de l’ancien acheteur, Pierre-Jean Chalençon (qu’elle n’a jamais eu l’occasion de rencontrer). Une chose est sûre : Aurore Morisse n’a pas la langue de bois !

Pour recontextualiser, Pierre-Jean Chalançon avait dit chez Show Buzz : " Madame Sophie Davant, elle, se permettait de venir en moto, en mototaxi. Nous, on nous avait refusé ça au bout d’un an parce que soi-disant ça coûtait trop cher. On était payé au lance-pierre avec des sommes ridicules. Et surtout, il faut quand même le dire, on n’avait même pas une loge ! La loge pour les acheteurs, c’était les toilettes où Sophie Davant allait. Et il y avait un petit frigo, avec des souris et des rats. Et on ne pouvait pas se reposer, quand on devait se reposer, on se reposait dans le décor, avec un petit canapé. " Quand l’animateur demande à Aurore si elle exagère, l’acheteuse explique :