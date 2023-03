"Affaire conclue" accueille un nouvel acheteur

Sébastien Delcampe grandit dans le Roeulx, une petite ville de la province du Hainaut. Philatéliste depuis l’enfance, il développe un grand intérêt pour la programmation informatique une fois arrivé à l’adolescence. Deux passions très différentes qu’il parvient à réunir en l’an 2000, alors qu’il vient d’essuyer un refus suite à un entretien d’embauche avec une célèbre place de marché en ligne. Le recruteur lui a dit en effet qu’il n’était pas capable de programmer leur site, et pour se prouver à lui-même le contraire, il décide de lancer son propre site.

Au départ, seuls des timbres sont mis en vente, puis l’offre s’élargit aux cartes postales, aux vinyles et aux pièces de monnaies anciennes. 23 ans plus tard, Delcampe.com est considéré comme une référence en matière d’e-commerce et comptabilise environ un million de visiteurs par mois.