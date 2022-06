Affaire conclue :  A la suite d’une bêtise, Julien se voit contraint d’acheter un objet

L’objet en tant que tel s’inspire des aiguières (des récipients munis d’une anse et d’un bec destinés à servir l’eau qu’ils contiennent). A la renaissance, on s’inspire de ce type d’objet en y intégrant, par la suite, des personnages. On y retrouve d’ailleurs une sorte de chimère et, un peu plus bas, une tête de bélier. Cet objet est orné d’autres animaux comme des oiseaux de paradis, des paons, des cygnes,... Il y a des fleurs aussi et beaucoup de rinceaux (des ornements architecturaux qui ont la forme d’arabesques végétales).