Aerosmith : Steven Tyler sort de désintox

Steven Tyler d’Aerosmith a quitté le centre de désintoxication dans lequel il était volontairement entré il y a quelques semaines, suite à un nouveau problème d’addiction.

Au mois de mai, le groupe avait annoncé qu’après des années de sobriété, une prise obligatoire d’antidouleurs suite à une opération du pied l’avait fait replonger, mais un porte-parole du groupe vient de déclarer à People Magazine que le chanteur a quitté la cure : “Il va particulièrement bien et il a hâte de retrouver la scène ".

L’épouse du batteur Joey Kramer, Linda, elle, est décédée à 55 ans ce week-end. On ne sait pas exactement quelle en est la cause mais le musicien avait souhaité se retirer de la tournée actuelle pour rester à ses côtés.

La semaine dernière, dans sa séquence Review, Fanny Gillard évoquait " Walk this Way " d’Aerosmith et Run DMC avec son invité de la semaine, Cyril Wilfart.