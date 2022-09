Aerosmith : Steven Tyler de retour sur scène après sa désintox

Aerosmith, qui a d’ailleurs annulé sa présence à la dernière édition du Graspop chez nous cette année à cause du Covid, a donc repris la route avec encore "quelques surprises" pour fêter ses 50 ans de carrière. Une nouvelle résidence Deuces Are Wild a été annoncée à Las Vegas pour 24 concerts au total d’ici le mois de décembre. Cette résidence avait démarré en avril 2019 mais a été suspendue car Steven Tyler, le chanteur, devait suivre une cure de désintoxication en mai dernier.

Comme le groupe a un peu plus de temps libre pour le moment, le guitariste Joe Perry s’est associé avec Gary Cherone, le chanteur du groupe Extreme, pour quelques concerts. Fin juillet, ils ont repris quelques titres d’Aerosmith, mais aussi de Led Zeppelin.

Pendant tout le mois d’août, le groupe a partagé des live, rassemblé dans la série 50 Years Live ! : From The Aerosmith Vaults. Il s’agit de vidéos de "bootlegs officiels" de concerts issus des archives du groupe.

C’est le guitariste Joe Perry qui a déclaré sur scène " c’est notre putain de premier concert en deux ans et demi, après avoir passé notre temps allongés à regarder Netflix ".

Le groupe a joué 17 morceaux dont le titre " Full Circle " de l’album Nine Lives et une cover du titre des Shangri-Las, " Remember (Walking in the Sand) ", qu’ils n’avaient plus proposés respectivement depuis 2013 et 2017.

Le groupe avait ouvert avec " Back in the Saddle " et "Same Old Song and Dance ", avant de refermer le show avec " Dude (Looks Like a Lady) " et " Sweet Emotion ". Côté rappel, Aerosmith a proposé " Dream On ", " Walk This Way " et la cover de Bull Moose Jackson, " Big Ten Inch Record ".