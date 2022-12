Aerosmith : Steven Tyler accusé d'agression sexuelle

La plaignante ajoute aussi qu'elle était enceinte du fils de Tyler en 1975, alors qu'elle avait 17 ans, mais qu'elle s'est fait avorter après que Tyler ait insisté pour qu'elle interrompe sa grossesse à la suite de l'incendie d'un appartement. Dans son argumentation, il a invoqué l'inhalation de fumée et le manque d'oxygène pour le bébé. Pourtant, selon la plainte, un professionnel de la santé lui a dit que le bébé à naître n'avait pas été impacté par l'incendie.

Selon le procès, Holcomb hésitait à avorter, mais Tyler avait menacé de ne plus la soutenir si elle ne procédait pas à l'intervention. Après l'avortement, elle aurait quitté Tyler et serait retournée à Portland pour changer de vie. Elle est devenue une catholique fervente, a rencontré son mari et a enterré ses expériences passées avec Tyler jusqu'à ce qu'il en parle dans son livre.

Mme Holcomb affirme dans sa plainte que sa vie a encore été perturbée par la publication des mémoires de Tyler, qui, sans son consentement, a fait référence à sa relation avec une mineure et l'a soumise à une "infamie involontaire" tout en présentant les abus présumés comme une "relation romantique et amoureuse".

Le chanteur d'Aerosmith a également parlé d'une relation avec une mineure dans ses propres mémoires et dans l'autobiographie d'Aerosmith. Cette dernière, publiée en 1997, fait mention de la relation, de l'incendie de l'appartement et de l'avortement, mais Tyler a prénommé la jeune fille Diana et précisé qu'elle avait 14 ans au moment où ils se sont rencontrés. Dans ses mémoires, cependant, il dit qu'elle avait bien 16 ans, et il parle à nouveau de l'incendie mais pas de l'avortement. Dans le procès, Holcomb dit qu'elle est aussi mentionnée dans les remerciements du livre. (Les remerciements du livre incluent Julia Halcomb, ce qui pourrait être une erreur d'orthographe de son nom).

"Elle avait seize ans, elle savait y faire, et il n'y avait pas un poil dessus", écrit Tyler dans ses mémoires avant de dire qu'il est devenu le tuteur de la jeune fille pour éviter d'être arrêté s'il l'emmenait hors de l'État, avant de détailler leurs ébats sexuels quelques pages plus loin.

"Moi, du haut de mes vingt-six ans, et elle, à peine assez âgée pour conduire et sexy comme l'enfer, je suis tombé follement amoureux d'elle."

"C'était un mignon petit garçon manqué déguisé en Little Bo Peep. Elle était le désir de mon cœur, ma partenaire passionnelle."

Ce n’est pas la première fois qu’Holcomb partage ces détails sur sa prétendue expérience avec Tyler. En 2011, elle évoquait la même affaire pour le site d'extrême droite anti-avortement Lifesitenews, et en télévision. Mme Holcomb a également parlé de son expérience dans le documentaire Look Away de 2021, qui traitait des abus sexuels dans la culture de la musique rock.

"Je me suis perdue dans une culture rock and roll. Dans le monde de Steven, c'était sexe, drogue et rock and roll, mais cela ne semblait pas moins chaotique que le monde que j'ai laissé derrière moi. Je ne le savais pas encore, mais j’allais en sortir à peine vivante", a écrit Holcomb en 2011. "Je ne pouvais pas croire qu'il me demandait d'avorter à ce stade. Il a passé plus d'une heure à me pousser à aller de l'avant et à avorter. Il a dit que j'étais trop jeune pour avoir un bébé et qu'il aurait des lésions cérébrales parce que j'avais été dans l’incendie et que j’avais pris des drogues. "