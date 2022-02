Aerosmith sort un album de raretés

On y entend aussi "Reefer Head Woman", qui sera ensuite enregistré sur l'album Night In The Ruts, et "Major Barbara", qui apparaîtra sur l'album de 1986, Classics Live.



Aerosmith - 1971: The Road Starts Hear a d'abord été réédité en édition limitée K7 et vinyle pour le Record Store Day en 2021. Le groupe avait alors partagé le titre "Movin' out" :