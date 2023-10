Aerosmith reporte toutes les dates de sa tournée d’adieu "Peace Out" jusqu’en 2024

"Il reçoit le meilleur traitement médical disponible pour assurer son rétablissement rapide, mais compte tenu de la nature de la fracture, on lui dit que la patience est essentielle".

Le groupe a ensuite confirmé que toutes les dates de "Peace Out" actuellement prévues avaient été reportées à "un autre moment en 2024". De nouvelles dates seront annoncées "dès que nous en saurons plus". La tournée devait reprendre le 11 octobre à Tampa, en Floride, et se poursuivre jusqu’au 29 février 2024.

Steven Tyler a ajouté : "J’ai le cœur brisé de ne pas être sur scène avec Aerosmith, mes frères et les incroyables Black Crowes, en compagnie des meilleurs fans du monde. Je vous promets que nous reviendrons dès que possible !".

Tous les billets achetés précédemment seront honorés pour les dates reprogrammées, tandis que les remboursements seront effectués pour ceux qui ne pourront pas assister aux nouvelles dates une fois qu’elles seront confirmées.