Aerosmith reporte les concerts de sa tournée d’adieu en raison de problèmes de santé du chanteur Steven Tyler

Voici donc le détail de la tournée modifiée suite à cette annonce :

OCTOBER 2023

11 – Tampa, FL – Amalie Arena

14 – Atlanta, GA – State Farm Arena

17 – Charlotte, NC – Spectrum Center

20 – Sunrise, FL – FLA Live Arena

23 – Austin, TX – Moody Center

26 – St Louis, MO – Enterprise Center

29 – Indianapolis, IN – Gainbridge Fieldhouse

NOVEMBER 2023

1 – San Antonio, TX – AT&T Arena

4 – Tulsa, OK – BOK Center

7 – Dallas, TX – American Airlines Center

10 – Omaha, NE – CHI Health Center

13 – St Paul, MN – Xcel Energy Center

16 – Kansas City, MO – T-Mobile Center

19 – Denver, CO – Ball Arena

22 – Salt Lake City, UT – Vivint Arena

25 – Portland, OR – Moda Center

28 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

DECEMBER 2023

1 – San Francisco, CA – Chase Center

4 – San Jose, CA – SAP Center

7 – Los Angeles, CA – The Kia Forum

10 – Phoenix, AZ – Footprint Center

28 – Newark, NJ – Prudential Center

31 – Boston, MA – TD Garden

JANUARY 2024

4 – Cincinnati, OH – Heritage Bank Arena

7 – Louisville, KY – KFC Yum ! Center

10 – Nashville, TN – Bridgestone Arena

13 – Knoxville, TN – Thompson-Boling Arena

16 – Buffalo, NY – KeyBank Center

19 – New York, NY – Madison Square Garden

23 – Columbus, OH – Schottenstein Center

26 – Montreal, QC – Bell Centre

29 – Detroit, MI – Little Caesars Arena (rescheduled date)

FEBRUARY 2024

14 – Chicago, IL – United Center (rescheduled date)

17 – Washington, DC – Capital One Arena (rescheduled date)

21 – Toronto, ON – Scotiabank Arena Monday (rescheduled date)

26 – Raleigh. NC – PNC Arena Thursday (rescheduled date)

29 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage FieldHouse (rescheduled date)

L’année dernière, Aerosmith a annulé certaines dates de sa résidence à Las Vegas après que Steven Tyler se soit inscrit dans un centre de désintoxication.