Aerosmith repartira en tournée en septembre

Le guitariste Joe Perry a expliqué que le chanteur Steven Tyler allait "100 % mieux" après ses récents problèmes de santé, et qu'Aerosmith prévoyait d'entamer une nouvelle tournée en septembre.

Il y a quatre mois, Aerosmith a abandonné les deux dernières dates de sa résidence "Deuces Are Wild" à Las Vegas à cause de l'état de santé de Steven Tyler. Dans une nouvelle interview accordée à l'émission WRIF de Detroit, Joe Perry a déclaré que son ami de longue date était sur la voie de la guérison.

"Steven va très bien", a déclaré Perry. "Il va 100 % mieux. Il a eu beaucoup de problèmes physiques qui l'ont amené - finalement - à prendre un peu plus de repos, malheureusement."

Steven Tyler, qui a récemment nié les allégations selon lesquelles il aurait abusé sexuellement d'une mineure dans les années 1970, se porte apparemment assez bien pour partir en tournée. Joe Perry a évoqué les projets du groupe pour l'automne dans une autre interview avec 102.3 WBAB à New York, lorsqu'on lui a demandé si Aerosmith allait commémorer le 50ème anniversaire de son premier album de 1973. Il s'agirait de la première tournée complète du groupe depuis "Aero-Vederci Baby !" qui a eu lieu de 2017 à 2018.

"Je ne sais pas si je ne suis censé le dire ou non, mais nous allons annoncer la tournée, et elle commencera en septembre et se poursuivra l'année prochaine", a déclaré Perry [comme écrit par Blabbermouth]. "Et comme je suis l'un des gars qui votent pour ce genre de choses, il semble que nous allons le faire".

La semaine dernière, on apprenait la sortie d’un nouvel album solo de Joe Perry, guitariste d’Aerosmith, avec de nombreux invités, comme nous le prouve déjà ce premier single, " Fortunate One ", avec Chris Robinson des Black Crowes et Robert Deleo, bassiste de Stone Temple Pilots. C’est Johnny Depp qui signe le morceau, comme la plupart de ce qui arrivera sur ce Sweetzerland Manifesto MKII, et sur lequel on verra aussi Robin Zander de Cheap Trick, David Johansen des New York Dolls , ou encore Gary Cherone (Extreme, Van Halen) .