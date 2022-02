Aerosmith remplacé par Sabaton au Graspop Metal Meeting

L’organisation vient d’annoncer le groupe qui remplacera Aerosmith le dimanche 19 juin sur la plaine de Dessel.

En effet, le groupe de Steven Tyler a été contraint de reporter une nouvelle fois sa tournée européenne en raison de la crise sanitaire.

Les responsables du Graspop confient avoir "travaillé d’arrache-pied" pour trouver un band qui remplacerait sa dernière tête d’affiche. Il s’agit des Suédois de Sabaton, qui sortiront leur 10e album, The War to End All Wars, le 4 mars prochain et dont Cyril Wilfart et Marie-Amélie Mastin auront d’ailleurs l’occasion de vous parler dans l’émission Classic 21 Metal.

Dans le communiqué officiel, on peut lire :

Écrit et enregistré en 2021 durant la pandémie mondiale de coronavirus, cet album concept composé de 11 nouveaux titres plonge une fois de plus dans les atrocités, les miracles et les événements associés à la Première Guerre mondiale.



Préparez-vous donc au débarquement du bataillon suédois ! Vous vous demandez ce qu’ils vont encore sortir de leur casque ? Rendez-vous au Graspop Metal Meeting 2022 !

Cliquez ICI pour un aperçu de tous les noms ayant déjà confirmé leur participation.