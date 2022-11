Aerosmith offre deux véhicules d’urgence à la Croix-Rouge

Chaque jour, la Croix-Rouge américaine aide des personnes confrontées à des situations d’urgence : par exemple, lorsque des tempêtes majeures comme l’ouragan Ian et l’ouragan Nicole touchent une grande partie des États-Unis, elle mobilise des volontaires et des fournitures pour les opérations sur le terrain ; lorsqu’une famille est dévastée par un incendie domestique, elle fournit un abri, de la nourriture et bien plus encore. Mais avant que tout cela ne se produise, leurs volontaires doivent se rendre là où l’on a besoin d’eux. Pour ce faire, la Croix-Rouge dépend d’une vaste flotte de véhicules d’urgence communautaires – berlines, fourgonnettes et camions – qui sont essentiels à l’accomplissement de leur mission au quotidien.

Dans le cadre d’un effort pour aider les secours en cas de catastrophe, Aerosmith a fait don de deux véhicules d’urgence communautaires à la Croix-Rouge de Floride Centrale. Les deux camions Chevrolet Silverado 2023 sont en production et seront livrés au printemps 2023. En reconnaissance de ce soutien, les véhicules arboreront le logo " Walk This Way ", la signature du groupe.