Aerosmith : les 30 ans de "Get A Grip", l’influence de Bob Marley et un album culte de Marvin Gaye dans Soundtrack sur Classic 21

Ce dimanche 23 avril, Laurent Debeuf explore plusieurs styles musicaux dans Soundtrack, avec, pour commencer, une séquence spéciale de Laurent Rieppi autour des 30 ans de l’album Get A Grip d’Aerosmith. C’est sur celui-ci qu’on retrouve des classiques du groupe tels que "Cryin'", "Crazy" ou encore "Livin' on the Edge".

C’est ensuite vers le reggae qu’on se dirigera, avec Dominique Ragheb qui évoquera l’influence, l’héritage et la carrière de Bob Marley à l’occasion des 50 ans de l’album Catch A Fire et les 45 ans de Kaya. Il expliquera notamment comment le grand public a découvert ce style et se l’est ensuite approprié en y ajoutant ses propres codes, tels que le rock, etc.

Walter De Paduwa nous plongera quant à lui dans l’univers soul unique de Marvin Gaye et l’album culte What’s Going On, dans sa séquence Micro-Sillon.