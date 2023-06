Aerosmith : Joe Perry parle de son amitié tumultueuse avec Steven Tyler

Peu de collaborations dans le rock’n’roll ont été aussi fructueuses ou explosives que celle du chanteur d’Aerosmith Steven Tyler et du guitariste Joe Perry.

Tyler et Perry – alias les Toxic Twins – ont offert au groupe de Boston un énorme succès commercial au cours des 50 dernières années avec des albums tels que Toys In The Attic, Rocks, Permanent Vacation et Pump.

Mais leur relation a parfois été dysfonctionnelle et explosive. Perry a quitté Aerosmith en 1979, avant de revenir cinq ans plus tard. En 2009, Tyler a annoncé qu’il se concentrerait sur "la marque Tyler", ce qui a poussé Joe Perry à affirmer qu’Aerosmith était à la recherche d’un nouveau chanteur.

Mais dans une longue interview publiée dans le magazine Classic Rock, Joe Perry a fait la lumière sur la relation parfois houleuse entre les deux hommes, réfutant les rumeurs selon lesquelles ils ne s’entendent pas.

"Ce ne sont pas des conneries, mec, c’est probablement mon meilleur ami à travers tout ça", déclare-t-il. "Nous savons juste que nous sommes différents. Même dans les années 70, nous étions de ceux qui partaient faire de la plongée sous-marine ensemble."

"Dans les années 80 et 90, Billie [la femme de Joe Perry] et moi avons acheté un bus pour pouvoir sortir avec nos enfants et emmener un chien avec nous. Je me souviens que nous sommes allés dans le désert de Las Vegas avec Steven. Ils avaient un camion dans le grand désert plat avec un parachute, et nous sommes tous montés à tour de rôle dans cet engin".

Dans la même interview, le musicien se souvient de sa première rencontre avec Tyler, quelques mois avant qu’ils ne deviennent membres du groupe.

"La première fois que je l’ai rencontré, je ne l’ai pas vraiment rencontré, pour ainsi dire", dit le guitariste. "Je travaillais dans un restaurant de hamburgers dans la région, et je faisais tout, de la cuisson des frites au balayage du sol et à la sortie des poubelles."

"Sa famille avait une maison là-bas, une sorte de bed and breakfast, et chaque été, il venait de New York avec l’un de ses groupes. Je me souviens qu’ils arrivaient et qu’ils se comportaient comme ils pensaient que les rockstars devaient le faire, c’est-à-dire qu’ils se jetaient de la nourriture les uns sur les autres. Alors ils sont partis et j’ai dû nettoyer derrière eux".

Joe Perry a également évoqué la décision de Tyler de devenir juge dans l’émission américaine American Idol pendant deux saisons, à partir de 2010.

"Quand Steven a participé à cette émission, je me suis dit : "Putain de merde, on va devoir planifier la carrière du groupe en fonction de ça." Mais Dieu le bénisse, tout le monde n’a pas la chance de faire ça, alors il s’est dit qu’il allait y participer. Il y avait beaucoup de choses à faire, alors j’ai beaucoup écrit, c’est pourquoi j’ai sept ou huit albums solo. J’aurais juste aimé que certaines de ces chansons soient… J’ai joué la plupart de ces chansons à Steven".

Le guitariste a également reconnu que les querelles publiques entre Tyler et les autres membres du groupe à cette époque ont peut-être fait plus de mal que de bien.

En 2008, Tyler a fait une jam avec Jimmy Page et John Paul Jones de Led Zeppelin après que Robert Plant, le leader du groupe, a refusé de participer à une véritable réunion après leur unique concert de retour à l'02 Arena de Londres. Le chanteur d’Aerosmith a ensuite annoncé qu’il se concentrerait sur la "marque Tyler".

"Je ne suis pas sûr de ce que je ressens à ce sujet", déclare aujourd’hui le guitariste à propos de leur prise de bec publique. "On dit que toute presse est bonne à prendre, mais je ne suis pas sûr d’être d’accord avec ça. Peut-être que nous avons eu l’impression de devoir faire quelque chose pour nos fans. Je ne pourrais pas vous dire. Nous étions tellement éloignés l’un de l’autre que je ne sais pas. Peut-être qu’on essayait de mettre les choses au clair, d’être un peu plus honnêtes et de faire savoir aux gens ce qui se passait. Je ne sais pas".

Aerosmith s'apprête à partir en tournée avec les Black Crowes. Produite par Live Nation, la tournée nord-américaine de 40 dates débutera à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 2 septembre, et s’arrêtera dans des arènes emblématiques à travers les États-Unis et le Canada. et au Canada, dont le Kia Forum de Los Angeles, le Madison Square Garden de New York, le Moody Center de Dallas, le Climate Pledge Arena de Seattle, le United Center de Chicago, le Scotiabank Arena de Toronto, et d’autres encore, avant de se terminer à Montréal, au Québec, au Centre Bell, le 26 janvier (la dernière venue du groupe au Centre Bell remonte à avril 2004). Le point culminant de la tournée sera un arrêt à Boston pour un spectacle spécial à domicile la veille du Nouvel An 2023.

Dans un communiqué, Aerosmith a déclaré : "Ce n’est pas un adieu, c’est PEACE OUT ! Préparez-vous et marchez dans cette direction, vous allez avoir le meilleur spectacle de notre vie".

Il a également été confirmé que le batteur Joey Kramer ne participerait pas à la tournée. "Bien que Joey Kramer reste un membre fondateur adoré d’Aerosmith, il a malheureusement pris la décision de ne pas participer aux dates actuellement prévues afin de se consacrer entièrement à sa famille et à sa santé", a déclaré le groupe. "La présence légendaire et incomparable de Joey derrière le kit de batterie nous manquera énormément."

Certains des lives prévus au début de la dernière étape de la résidence avaient été annulés après que le chanteur Steven Tyler se soit inscrit dans un centre de désintoxication. Ils ont également annulé certains des derniers concerts en décembre en raison de l’état de santé de Tyler.