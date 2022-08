Le concert sera disponible dans son intégralité pendant une semaine et ensuite, ce seront les meilleurs moments qui seront proposés, toujours sur la chaîne Youtube.

Cette performance a donc été filmée au Summit à Houston les 24 et 25 juin 1977. L’enregistrement n’était destiné au départ qu’aux écrans qui se trouvaient dans la salle, mais il a maintenant été nettoyé et digitalisé en HD pour le plus grand plaisir des fans.

Le groupe y a joué des titres comme "Back In The Saddle", "Mama Kin", "Lord Of The Thighs", "Lick And A Promise", "Sweet Emotion", "Draw The Line", "Walk This Way", "Toys In The Attic" et "Dream On".

Pendant les 5 prochaines semaines, vous aurez donc l’opportunité de découvrir des pépites de ce genre issues des 5 dernières décennies. Du merchandising exclusif est aussi prévu sur le site officiel du groupe pour l’occasion.