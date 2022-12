Aerosmith en résidence à Las Vegas : toutes les dates en décembre annulées

Le groupe est aujourd’hui contraint d’annuler toutes les dates de sa résidence Deuces Are Wild à Las Vegas en raison de problèmes de santé du chanteur, Steven Tyler.

On ne sait pas exactement de quoi il souffre, mais les concerts des 2 et 5 avaient déjà été annulés pour les mêmes raisons. Et ce sont maintenant les dates suivantes qui subissent le même sort. Le groupe avait déjà reporté cette fameuse résidence car Steven Tyler était en cure de désintoxication un peu plus tôt cette année.

Sur la page Facebook du groupe, le chanteur avait déclaré, après la deuxième date annulée : "Sur les conseils de mon médecin, je dois prendre le temps de me reposer… On voudrait tellement être avec vous sur scène et entourés des meilleurs fans du monde…"

Et ensuite, le groupe a posté un communiqué : "A tous nos fans : Nous sommes désolés de devoir annuler les deux derniers concerts à Las Vegas. Sur l’avis des médecins, Steven doit se poser. Que tout aille bien pour vous et on se reverra l’année prochaine !"

Tous les tickets achetés seront bien évidemment remboursés.