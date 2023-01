Aerosmith dénonce les dysfonctionnements de la société dans "Livin' On The Edge"

Très grand succès pour le groupe, "Livin' On The Edge" est paru sur l'album "Get A Grip" en 1993. N°1 sur plusieurs semaines dans les charts, le morceau évoque plusieurs problématiques sociales dont l'état du monde, la religion, le racisme et a été inspiré par les émeutes de 1992 à Los Angeles.

Laurent Debeuf vous raconte cette semaine dans Review l'histoire et les coulisses de ce célèbre clip du groupe, dans lequel on retrouve notamment l'acteur Edward Furlong, qui avait joué dans Terminator 2 sorti deux ans avant cette vidéo.