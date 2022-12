Aerosmith annule un concert à Las Vegas pour cause de maladie

Aerosmith a été forcé d’annuler un concert de leur actuelle résidence à Las Vegas, "Deuces Are Wild", vendredi dernier, suite à des problèmes de santé du chanteur du groupe, Steven Tyler.

Le groupe a annoncé sur les réseaux sociaux que le concert initialement prévu ce lundi 5 décembre devait être annulé parce que Steve Tyler "ne se sent pas bien et n’est pas en état de monter sur scène". Il n’a pas précisé de quoi souffrait le chanteur mais a précisé qu’il espérait que ce dernier soit totalement remis sur pied pour le concert suivant. On croise les doigts…

Pour rappel, l’emblématique chanteur du groupe était sorti d’une cure de désintoxication en juillet dernier.