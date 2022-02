Aerosmith annule son passage au Graspop en Belgique cette année

Le groupe a annoncé hier soir sa décision de reporter une nouvelle fois sa tournée estivale en Europe, dont son passage prévu normalement le dimanche 19 juin au Graspop Metal Meeting chez nous.

"C’est avec un profond regret que nous devons annoncer que notre tournée européenne, qui devait avoir lieu en juin et juillet 2022, a été annulée", déclare le groupe sur Facebook. "Nous avons été attentifs à la situation actuelle du Covid et avec toute l’incertitude liée à la logistique des voyages et la présence continue des restrictions sanitaires et d’autres problèmes, il est devenu clair qu’il ne sera pas possible de poursuivre nos spectacles d’été dans la région."

"La santé, la sécurité et le bien-être de nos fans sont notre priorité numéro un. Nous serons de retour pour nous éclater avec tout le monde et nous espérons avoir des nouvelles passionnantes à annoncer bientôt. Votre point d’achat de billets sera en contact avec vous sous peu. Jusque-là, prenez soin de vous et excusez-nous sincèrement pour tout ceci."

De son côté, le festival a annoncé qu'il cherchait activement une nouvelle tête d'affiche pour le dimanche :