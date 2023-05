Aerosmith annonce les Black Crowes sur la tournée avec une vidéo humoristique

Dans un message accompagnant la publication de la vidéo sur YouTube, Aerosmith écrit : "Trouver un nom de tournée n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire ! Steven Tyler fait savoir à Chris Robinson qu’il a des doutes sur 'Peace Out' !"

Produite par Live Nation, la tournée nord-américaine de 40 dates débutera à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 2 septembre, et s’arrêtera dans des arènes emblématiques à travers les États-Unis et le Canada. et au Canada, dont le Kia Forum de Los Angeles, le Madison Square Garden de New York, le Moody Center de Dallas, le Climate Pledge Arena de Seattle, le United Center de Chicago, le Scotiabank Arena de Toronto, et d’autres encore, avant de se terminer à Montréal, au Québec, au Centre Bell, le 26 janvier (la dernière venue du groupe au Centre Bell remonte à avril 2004). Le point culminant de la tournée sera un arrêt à Boston pour un spectacle spécial à domicile la veille du Nouvel An 2023.