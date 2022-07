Aéroports en grève : des dizaines de vols annulés à Roissy

Des dizaines de vols ont été annulés samedi matin à Roissy-Charles-de-Gaulle (Paris), l’aéroport français le plus touché par un conflit social portant sur les salaires et les conditions de travail, qui pourrait aussi affecter le début des grandes vacances dans une semaine.

Les pompiers de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG), premier aéroport français généralement appelé Roissy, se sont mis en grève depuis jeudi, contraignant la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) à demander des suppressions de vols préventives : une partie des pistes doivent être fermées pour des raisons de sécurité.

Ces annulations touchent un vol sur cinq entre 7h et 14h samedi au départ ou à l’arrivée de Roissy, contre un vol sur six jeudi et vendredi.

La situation sur place samedi matin était "conforme à ce qui a été annoncé", a indiqué à l’AFP un porte-parole du Groupe ADP.