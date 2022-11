Aéroport de Liège: les vols "saut de puce" Maastricht-Liège ont repris

Les vols "saut de puce" Maastricht-Liège, deux villes distantes de 38 km à peine, ont bel et bien repris.

Une pratique que dénonçait déjà en 2019 le parti politique Mouvement Demain qui tape à nouveau sur le clou.

Il y a 3 ans, ce dernier épinglait en effet déjà l’existence d’une ligne régulière de fret entre Dohat et Mexico City qui effectuait chaque semaine un vol entre Maastricht et Liège.

A l’époque, le Ministre des aéroports Jean-Luc Crucke déclarait : "Ces vols saut de puce sont ridicules, inacceptables et incompréhensibles tant d’un point de vue économique qu’environnemental". Il avait alors rencontré les dirigeants de l’affréteur Qatar Airways qui avait mis fin à cette pratique. Le contrat de Qatar Airways arrivait en fait à échéance et la compagnie s’engageait à ne pas le renouveler sur les mêmes bases.

Depuis ce 17 octobre, ces vols ont repris avec cette fois les Boeings 747 de la compagnie Air Atlanta Icelandic.

Ce que déplore Pierre Eyben, porte-parole du mouvement Demain. " C’est particulièrement nuisible parce qu’un avion pollue énormément au décollage et à l’atterrissage et par ailleurs, sur des distances aussi courtes que représentent ces vols saut de puce, les avions volent à basse altitude et donc il y a de la pollution sonore mais aussi un problème de rejet de carburant qui impacte des zones fortement habitées entre Maastricht et Liège. Cette pratique est donc particulièrement anti écologique et sur 38 km il y a assurément la possibilité de transporter des marchandises autrement qu’en avion".

L’aéroport de Liège ne souhaite pas réagir mais il renvoie la responsabilité à l’affréteur qui ne fait que répondre aux exigences du client. Même son de cloche du côté du Cabinet d’Adrien Dolimont, Ministre des aéroports. "Cette pratique s’inscrit dans un système de fret aéroportuaire mondial. On parle ici de vols de positionnement. L’avion doit livrer sa cargaison à un client qui se trouve à Maastricht et doit ensuite retourner à sa base mère, son hub, qui se trouve à Liège, un peu comme un taxi qui rejoint son dépôt après une course. Mais nous sensibilisons régulièrement les services commerciaux à ce sujet" explique-t-on.

Pour le Mouvement Demain, seule la logique du profit guide une telle pratique. "Le client est roi, ce qu’il veut on le fait, c’est la seule justification que l’on entend ! C’est une pratique suicidaire d’un point de vue écologique. La Cop vient de démarrer et on n’arrive pas à interdire ça, c’est assez choquant " regrette vivement Pierre Eyben, porte-parole du Mouvement Demain.

Les deux derniers vols de ce type ont eu lieu le 17 octobre et le 1er novembre dernier.