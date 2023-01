Aéroport de Liège : les riverains craignent la pollution sonore et les dangers pour la santé

Un accord vient d'être trouvé entre les autorités et la direction de l'aéroport : désormais, le nombre de vols par an sera limité à 50.000. Pourtant, les débats avaient fait rage entre les écologistes et la direction de l'aéroport. Mais, au-delà du volet politique, l'autre enjeu du dossier est lié à la qualité de vie des riverains qui habitent aux abords de l'aéroport. Nos journalistes sont allés à leur rencontre.

Ce bruit sourd des avions, Jean-Paul Frankinet le subit depuis plus de 35 ans. Le plus dur dans son quotidien, ce sont les vols de nuit: "Si on dort avec la fenêtre ouverte, et les avions commencent à décoller vers 3h ou 4h du matin, il est impossible de dormir", explique-t-il.

Des réveils intempestifs qui fatiguent ce riverain qui craint aujourd'hui aussi sur sa santé : "Quand on les voit décoller, on se demande où se dépose la pollution...Je crains qu'on découvre dans quelques années des problèmes respiratoires liés à cela."

Une inquiétude que partage sa voisine d'en face, Lorraine Braibant, qui ne voit pas non plus d'un bon œil l'augmentation du trafic aérien: "Pourquoi augmenter ? On ne veut pas forcément la mort de cet aéroport, mais on ne veut pas augmenter cette folie de consommation et accueillir ces avions anciens et polluants que d'autres aéroports en Europe ne veulent plus."

L'accord prévoit désormais des normes de nuisances sonores. Toutefois, le nouveau mode de calcul ne globalise plus les décibels nocturnes émis par tous les engins, mais ne compte que les avions qui provoquent les plus graves désagréments pour les riverains.