Aéroport de Liège : feu vert pour les 250.000 m² d'entrepôts du groupe Weerts.

Du côté des riverains directs du site, on est parfois un peu fataliste comme ce propriétaire de la ferme-manège qui a le nez sur les travaux déjà en cours. Des travaux de la SOWAER pour viabiliser le site où Weerts construira ses entrepôts. "On place des merlons pour le bruit mais quand les avions sont en l’air, ils ne servent à rien et pour la vue, j’ai le mur de ferme. On a fait cela parce qu’on ne savait que faire des terres", affirme-t-il, "on a dit qu’on préserverait ma ferme au maximum, qui vivra verra. Pour l’instant en tout cas, avec l’érosion des terres en cas de fortes pluies, je reçois tout sans compter les déviations mal signalées qui envoient les semi-remorques dans ce cul-de-sac".

Un peu plus loin, le patron de la siroperie craint surtout la pollution de l’air. "Déjà aujourd’hui, l’eau pour mes vaches est parfois rouge, c’est du kérosène alors si on met plein de camions en plus !"

En principe, les travaux devraient commencer en 2024 pour s’achever en 2027.