Aéroport de Liège : des agriculteurs dénoncent la bétonisation

Ces terrains, pour certains déjà en travaux, seront bientôt mis à la disposition de plusieurs investisseurs, qui y construiront, entre autres, des bureaux. Une fois bétonnés, ces sols seront inutilisables pour l’agriculture. Une menace économique pour le futur de l’agriculture dans notre pays, selon Astrid Ayral, permanente à la FUGEA, le syndicat agricole : "on remarque que les projets récréatifs, sportifs, environnementaux – comme la pose de panneaux solaires – grappillent des parcelles sur les terres agricoles. Tous ces usages concurrencent la fonction nourricière de nos terres agricoles, et font que les prix explosent. Pour des bonnes terres arables, en Hesbaye, on peut arriver à 100.000 euros !"