Aéroport de Liège : bientôt une commune namuroise dans le comité d’accompagnement ?

Si Ohey veut rejoindre le comité, c’est parce que les nuisances sonores liées au survol du territoire se seraient aggravées depuis l’été 2020. "Lorsque les gros cargos passent, le niveau sonore est beaucoup plus important qu’avant, témoigne ainsi Marie-Thérèse Meyfroidt, habitante du village de Libois. On parle de vibrations et de sons graves. Il faudrait le mesurer, mais, pour moi, il y a un changement net au niveau sonore, peut-être à cause d’une modification dans les trajectoires ou dans l’altitude à laquelle passent les avions. Comme d’autres riverains, elle a donc interpellé les autorités communales, qui ont à leur tour alerté la SOWAER. "Il y a évidemment eu du changement au début de la crise sanitaire, lorsque l’aéroport est devenu une base de l’OMS, explique la porte-parole de la Société wallonne, Bénédicte Grangagnage. Liège est également au centre du développement de l’e-commerce." Conclusion : il n’y a pas plus de vols, mais plus de gros-porteurs, qui sont un peu plus bruyants. Par ailleurs, Ohey est concernée par les atterrissages, et ces derniers auraient été opérés plus souvent contre le sens du vent ces derniers mois, ce qui est également plus bruyant. En revanche, la SOWAER l’affirme : les trajectoires de vol n’ont pas changé et les avions volent toujours à la même altitude.