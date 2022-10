Aéroport de Charleroi : un protocole d'accord trouvé, pas d'action ce mercredi mais....

La direction de l’aéroport de Charleroi et les syndicats de la société Security Masters en grève depuis ce lundi, se sont mis d’accord sur des pistes des solutions lors d’une médiation organisée par le ministre wallon en charge des aéroports, Adrien Dolimont (MR). Les syndicats (FGTB, CSC et CGSLB) ont confirmé qu’ils mettaient un terme à l’action de grève ce mercredi. On ne sait pas encore quand l’aéroport rouvrira totalement.

Ils présentaient mardi soir le protocole d’accord aux délégués syndicaux pour avaliser la fin de la grève.

Selon nos informations, ces pistes de solutions auraient été reçues favorablement, ce qui devrait mener à un apaisement des tensions. Par prudence, l'aéroport resterait cependant fermé dans le sens des départs ce mercredi matin.

Selon Aïcha Sayah, permanente CSC, le lot du filtrage des passagers entre deux prestataires ne sera finalement pas divisé. "Après deux jours de grève, nous sommes enfin parvenus à ouvrir la discussion et à trouver un protocole d’accord qui agrée l’ensemble des parties. Le lot 1 ne sera pas divisé."

Pour rappel, c’est ce point qui a cristallisé les tensions ces derniers jours. La direction souhaite scinder le lot du filtrage des passagers entre deux prestataires, ce que déplore le personnel de Security Masters, le seul opérateur actuel, qui y voit une mise en concurrence qui pourrait peser sur les conditions de travail et de rémunération des travailleurs.

La direction de BSCA Security a dans un premier temps justifié cette option par la volonté de trouver une continuité dans le service, une continuité difficile, selon elle, à rencontrer avec un seul opérateur.

Aïcha Sayah regrette toutefois "que cet accord survienne si tard dans le processus de négociation où passagers et travailleurs ont été solidement impactés". Elle conclut : "Nous espérons à l’avenir que cette situation dramatique ne se reproduise plus".