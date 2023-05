Aéroport de Charleroi : un homme retrouvé plusieurs mois après sa mort sur un parking

C’est presque par hasard que les services de sécurité de l’aéroport ont découvert le corps d’un homme dans un véhicule stationné sur le parking express de l’aéroport de Charleroi. Les premiers éléments semblent indiquer la victime gisait dans sa voiture depuis plusieurs mois. L’information a été confirmée par le Parquet de Charleroi.

Une patrouille de routine

C’est vendredi dernier, à l’occasion d’une patrouille des services de sécurité de l’aéroport de Charleroi, que les agents ont eu leur attention attirée par un véhicule en particulier sur l’un des parkings express. La voiture, immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg, était couverte de poussière. Tout semblait indiquer que le véhicule était là depuis longtemps.

Les vitres arrière de la voiture étaient teintées mais les portières n’étaient pas verrouillées. La patrouille a donc ouvert le véhicule et a découvert le corps sans vie d’un homme de 54 ans. La victime était allongée sur la banquette arrière. Le ticket de parking, à l’intérieur de l’habitacle, indique une entrée le 27 janvier dernier, il y a donc plus de 3 mois. A ce stade, on sait que le défunt est d’origine espagnol et qu’il n’était pas connu des services de police en Belgique.

Le Parquet de Charleroi indique qu’une autopsie a été réalisée mais n’a donné aucun élément concluant. L’instruction est toujours en cours.