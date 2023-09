Aéroport de Charleroi : un accord trouvé entre les syndicats et la direction sur la "prime pouvoir d’achat" du personnel

Alors que les syndicats du personnel de l’aéroport de Charleroi (BSCA) agissant en front commun avaient déposé il y a quelques jours un préavis de grève de 15 jours au sujet de la "prime pouvoir d’achat", il semblerait qu’il n’y aura finalement pas de grève à l’aéroport de Charleroi.

Les syndicats ont en effet trouvé un accord avec la direction. Pour rappel, cette prime de 750 euros peut être octroyée aux travailleurs des entreprises ayant réalisé de bonnes performances financières en 2022. Alors qu’elle avait dans un premier temps promis cette prime à tous les travailleurs, la direction de l’aéroport a finalement voulu conditionner l’octroi de la prime en fonction des temps partiels et de l’absentéisme, soit octroyer des primes complètes aux travailleurs les plus présents. Les plus absents, eux, ne devaient toucher des primes qu’au prorata de leur présence.

Finalement, les discussions ont abouti à un compromis. 85% du personnel auront la prime. Les 15% restants étant les travailleurs qui ont été absents pendant plus de quatre mois et demi, entre décembre 2022 et août 2023.