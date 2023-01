Aéroport de Charleroi : explosion des vols tardifs la nuit

Plus d’avions la nuit, c’est plus de bruit pour les riverains habitant aux alentours. "Il y a beaucoup plus de passage. C’est exagéré. Pour dormir la nuit, c’est difficile", constate un habitant.

Une pétition a été déposée auprès du parlement wallon pour obtenir une réduction du nombre de vols ainsi que la révision de l’horaire des premiers et derniers décollages. "Cette pétition n’a récolté que 188 signatures en 6 mois. Je ne minimise pas l’impact des nuisances sur les riverains, mais ce faible nombre de signataire prouve que l’activité de l’aéroport semble soutenue par la population. On ne peut pas empêcher des avions d’atterrir à cause d’une situation qui ne leur incombe pas. On doit attendre et voir comment la situation évoluera sur le long terme", précise le ministre qui espère une solution géopolitique pour régler ce problème.

En attendant, Eurocontrol, dans son rapport annuel de décembre 2022, estime que la situation devrait encore empirer en 2023.