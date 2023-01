Une deuxième série de grèves du personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique débute ce samedi et entraînera la suppression de 152 vols vers et depuis l'aéroport de Charleroi durant le week-end. Les 15 avions de la compagnie aérienne établis à Charleroi resteront cloués au sol samedi et dimanche, selon le syndicat CNE.