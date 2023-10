Aéroport de Bruxelles : le gouvernement flamand veut contester les nouvelles trajectoires des vols en raison du bruit

Nous avons demandé au médiateur fédéral de l’aéroport son avis sur la question. "Il n’y a pas eu de déplacement de trafic de Bruxelles vers le nord", assure Philippe Touwaide, le médiateur fédéral.

Si l’on regarde en effet la répartition des décollages en septembre 2023 et octobre 2023 entre le virage gauche (via Woluwé), le virage "centre" (via Bruxelles) et le virage "nord" (via la périphérie flamande au nord de Bruxelles), on ne constate pas d’augmentation du nombre de vols par le virage "nord" depuis le 5 octobre. La moyenne des vols par ce virage "nord" entre le 5 octobre et le 15 octobre est même légèrement inférieure à celle pour le mois de septembre.