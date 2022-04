Aéroport de Bierset : la rue de l'aéroport sera fermée ce jeudi

Du 18 février jusqu’au 30 mai 2022 : les usagers circulant sur l’E42 en direction de Liège ne peuvent pas emprunter la sortie n°3 " Bierset ". Ils sont donc invités à emprunter la sortie n°4 " Flémalle " ou à poursuivre sur l’E42 jusqu’à la sortie suivante n°2 " A604 – Seraing – Grâce-Hollogne " et ce, afin d’emprunter l’itinéraire de déviation mis en place via la rue Diérains Pré, la rue de Bierset et la rue de l’Aéroport.

Plusieurs sections de la rue Diérain Patar sont également fermées à la circulation locale. Les usagers sont donc invités à suivre les déviations en place.

Mais ce jeudi 7 avril : la rue de l'aéroport sera fermée.

Dans le cadre du chantier de réaménagement de l’échangeur n°3 " Bierset " de l’autoroute E42 actuellement en cours, les conditions de circulation seront modifiées ce jeudi 7 avril sur la rue de l’aéroport.

Ce jeudi 7 avril, la section de route de la rue de l’aéroport qui s’étend depuis la tour de contrôle de Liège Airport jusqu’au giratoire connectant la rue de l’aéroport à la bretelle d’accès à l’autoroute E42 vers Namur sera fermée :

- Les usagers qui se dirigent vers les sociétés TNT/FEDEX, SKEYES et ASL BELGIUM seront invités à emprunter la sortie n° 4 " Flémalle "

- Les usagers qui se dirigent vers la société CHALLENGE HANDLING accèderont au parking de la société via la rue de l’aéroport (N630c) en empruntant la 1ère sortie du giratoire.