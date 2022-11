Aéronautique : la compagnie Blue Air va passer sous contrôle de l'Etat roumain

L'Etat roumain se prépare à prendre le contrôle de la compagnie aérienne Blue Air en raison de ses nombreuses dettes impayées, a annoncé vendredi l'entreprise, dont l'avenir est incertain.

Blue Air a convoqué une assemblée générale des actionnaires pour "transférer la propriété de 75% de ses actions à l'Etat", détaille le communiqué sans préciser la date à laquelle celle-ci se tiendra.

Pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le secteur aérien, la firme roumaine avait contracté en 2020 un prêt de 300 millions de lei (60 millions d'euros) auprès de la banque publique Exim, et avait apporté 75% de son capital et six avions en garantie.

Ce sont ces actifs qui vont aujourd'hui passer dans le giron de l'Etat. "Cette mesure était nécessaire en raison du manquement répété de Blue Air à ses obligations au titre de l'aide d'État accordée, à savoir le non-paiement des intérêts et des versements en capital", a expliqué le ministère des Finances dans un communiqué.