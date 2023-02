Aéronautique : IAG, la société mère de British Airways va acquérir la compagnie espagnole Air Europa

IAG a montré son intérêt pour Air Europa dès 2019. La compagnie espagnole, particulièrement efficace sur les lignes vers l’Amérique latine, était alors évaluée à 1 milliard d’euros. Mais les restrictions dues à la pandémie de coronavirus avaient poussé le groupe à réduire de moitié son offre, puis à la retirer. L’avis critique de la Commission européenne, qui craignait une concurrence réduite sur le marché espagnol, avait également pesé dans la balance. Cette même Commission doit à présent approuver la vente, qui donnera à IAG la propriété sur trois compagnies espagnoles si elle est validée. Le groupe s’attend à des difficultés pour ce faire et prévoit que la transaction dure jusqu’à un an et demi.