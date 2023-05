Aéronautique : Brussels Airlines améliore son résultat, mais reste dans le rouge pour le 1er trimestre

En définitive, Brussels Airlines est parvenue à "considérablement réduire sa perte d’exploitation" au premier trimestre 2023. L’ebit ajusté s’est élevé à -43 millions d'euros (-62 millions d'euros un an plus tôt). "Les résultats de ce premier trimestre sont en ligne avec nos attentes. L’amélioration de nos revenus de près de 79% et de l’ebit ajusté de 29% nous donne confiance et confirme que nous sommes sur la bonne voie", déclare la directrice financière de la compagnie Nina Oewerdieck, citée dans le communiqué.