Aéronautique : Air Belgium conteste vigoureusement risquer la fin de ses activités d’ici la fin de l’année

Cette évolution de l’offre cadre également dans un changement de stratégie pour les nouvelles routes que desservira bientôt la compagnie, développe-t-il. "Air Belgium vise des marchés plus grands, plus gros. Nous ne sommes pas une compagnie low-cost", insiste le patron.

Les finances sont tendues, voire très tendues

Pour permettre ce plan d’extension majeur, "qui ferait rentrer la compagnie dans une autre catégorie, tant au niveau passagers que cargo", il faut en effet beaucoup d’argent, et davantage que les 10 millions d’euros évoqués. Ce projet d’agrandissement fait l’objet de discussions depuis des mois et tous les actionnaires, privés comme publics, dont le fédéral (via la SFPI) et les véhicules d’investissement public wallons, sont impliqués, insiste Niky Terzakis. Ce n’est d’ailleurs pas qu’auprès de ces derniers que l’entreprise recherche des fonds.

"Oui, les finances sont tendues, voire très tendues", reconnaît le CEO d’une société qui n’est pas rentable actuellement. "Mais on s’en sort !"

Actuellement, Air Belgium dispose de 9 avions, d’un peu plus de 500 collaborateurs ("qui se tuent à la tâche pour satisfaire le client"), dont 170 pilotes. Trois avions-cargos viendront rejoindre la flotte dans les prochaines semaines et mois, alors que l’activité de fret va souffrir dans les prochains mois, prédit le patron.