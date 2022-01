Aérodrome de Namur : le renouvellement du permis inquiète les habitants de Bovesse

"Quand vous avez trois avions sur le circuit d’apprentissage en même temps, vous avez une minute et demie entre chaque passage", précise André, installé à Bovesse depuis vingt ans. Pour lui comme d’autres voisins, la situation s’est dégradée depuis 2020. Du coup, certains week-ends, Guillaume et sa famille préfèrent déserter le quartier : "On prend la voiture et on trouve une activité à faire, loin, pour ne pas subir ces nuisances qui nous impactent beaucoup psychologiquement", regrette ce jeune père famille.

Dans le cadre du renouvellement du permis unique, ces riverains souhaiteraient limiter le nombre de vols et mieux encadrer les activités de l’aérodrome : "la situation actuelle n’est pas acceptable", affirme Guillaume. "S’il y a des adaptations des circuits ou des horaires de vols, ça permettrait déjà d’améliorer les choses", ajoute le riverain. Les bovessois souhaiteraient notamment que les rotations évitent le village en ne dépassant pas la frontière de la Nationale 4.