Aer Aqua Terra, le projet qui fait du bien à nos rivières

Plusieurs passages au même endroit sont parfois nécessaires pour retirer l’ensemble des couches de déchets : " Sur une zone comme la Dyle, les repasses sont obligées et multiples parce que les déchets se présentent comme une lasagne avec des couches et des couches. Il faut laisser le temps à la rivière de travailler et éroder le sable pour nous dévoiler d’autres couches plus anciennes, déjà présentes dans le lit mais inaccessibles.

Ce travail nécessite donc de la persévérance et de la passion mais qui en vaut la peine avec un résultat presque instantané comme le confirme Ann-Laure : " On voit apparaître des petites dunes de sable grâce à l’effet du courant de l’eau sur le sable comme à la mer quand elle se retire, on voit toutes ces petites dunes de sable qui se dessinent. C’est une action efficace sur le fonctionnement même de la rivière et c’est surtout magnifique quand un petit rayon de soleil permet de voir bouger les petits grains de sable".