Adversaires des Diables : la Pologne surprend le pays de Galles dans le "Money Time"

Et alors que les 22 acteurs se dirigeaient vers un partage globalement logique, c'est Karol Swiderski, monté quelques minutes plus tôt, qui s'est chargé d'endosser sa cape d'ange gardien polonais en plantant le 3e but du match pour offrir une 1e victoire à ses couleurs.

La Pologne prend donc les devants dans ce groupe qui comporte donc le pays de Galles mais aussi les Pays-Bas et la Belgique, qui s'affrontent vendredi. Par la suite, les Diables accueilleront la Pologne (8 juin) avant de se déplacer au pays de Galles (11 juin) puis de se déplacer sur le terrain des mêmes Polonais (14 juin).