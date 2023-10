Adults in the room... quand se joue l’avenir d’un pays.

Il faut dire que l’arrivée de la Grèce dans l’Union européenne en 1981, ainsi que son entrée dans la zone Euro, 20 ans plus tard, relevaient beaucoup plus de petits arrangements entre amis, que du bon respect des règles d’entrée exigées. Au détour de la crise économique de 2008, la Grèce fut frappée comme nul autre pays européen par une terrible récession économique.

En 2009, le véritable état des finances du pays est rendu public par le socialiste Georges Papandréou qui vient d’accéder au pouvoir.

Des mesures de rigueur budgétaire sont prises mais la situation devient si dramatique que fin avril 2011, pour éviter la faillite, le gouvernement en appelle à l’aide internationale.

Un 1er plan d’urgence est élaboré en mai 2010 par l’Union européenne et le Fond Monétaire International (FMI). Un 2e plan d’urgence sera validé en 2012 que rejoindra La Banque Centrale Européenne.

À ces aides financières octroyées sont associés des plans d’austérité qui auront raison du Premier Ministre Papandréou, poussé à la démission en novembre 2011.

Entre 2009 et 2016, 9 plans vont s’enchaîner sous 2 gouvernements successifs, le tout dans un contexte social houleux : entre 2008 et 2014, on a recensé plus de 20.000 manifestations à travers le pays et 400 grèves pour la seule année 2011.