"Adult only": la tendance sans enfants s’étend à des avions

Une compagnie aérienne a bien compris cette aspiration au calme et veut répondre à une demande croissante des consommateurs. Ainsi, la compagnie aérienne turque Corendon, qui propose par ailleurs des hôtels pour adultes depuis 2014, vient d’annoncer que, dès le 3 novembre, elle créerait une zone "Adult Only" sur ses vols entre Amsterdam et Curaçao.

Concrètement, dans la partie avant de l’avion, un espace aménagé de 93 sièges et de 9 sièges "XL" a été imaginé. Il sera isolé par des parois, offrant, théoriquement un vol plus zen aux passagers. Du calme pour ceux qui voyagent sans enfants, et moins d’inquiétude pour les parents dont les petits sont bruyants. Mais comme pour lorsqu'on veut choisir son siège, celui-ci aussi sera payant.

SoSoir nous apprend qu’une étude menée par Skyscanner confirme que 52% des usagers souhaiteraient pouvoir choisir des vols sans enfant. Et en réalité, d’autres compagnies aériennes proposent déjà cette option comme Malaysia Airlines, AirAsia…